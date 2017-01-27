В прошлом году из Украины вывели 700 млн инвестиционных долларов

НБУ готовит план репатриации дивидендов в 2017 году

Иностранные инвесторы в 2016 году вывели из Украины дивиденды на 700 млн долларов. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

Об этом сообщает liga.net.

"С момента, когда мы разрешили репатриацию дивидендов компаниями, было репатриировано дивидендов на 700 млн долларов", - уточнил он.

Сейчас НБУ готовит план репатриации дивидендов в 2017 году

Отметим, 13 июня прошлого года Нацбанк одобрил покупку нерезидентами валюты для выплаты дивидендов за 2014-2015 годы. В июле-августе они с этой целью купили 234 млн долларов.

Напомним, по итогам 9 месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) составил 2,6 миллиарда долларов.

В целом объем поступлений на 1 октября 2016 года составил 45,152 миллиарда долларов. Инвестиции поступили из 125 стран мира.

Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Россия, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.