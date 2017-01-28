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Главная » Деньги » Решение по "долгу Януковича" суд Англии примет в апреле, - Данилюк

Решение по "долгу Януковича" суд Англии примет в апреле, - Данилюк

Решение по "долгу Януковича" суд Англии примет в апреле, - Данилюк
Александр Данилюк / Фото: Пресс-служба президента

Суд уже заслушал обе стороны спора

28.01.17 79
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Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу Украины на 3 миллиарда долларов перед Российской Федерацией.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление министра финансов Александра Данилюка.

"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье требуется принять решение, оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может уже в апреле", - сказал Данилюк.

По мнению министра, представители украинской стороны аргументированно доказали свою позицию.

Ранее в России также сделали свои прогнозы. Так, Минфин РФ ожидает решения суда Англии в промежутке от 1 до 3 месяцев. При этом ведомство выразило уверенность в том, что приведенная Украиной аргументация не выдерживает критики.

Суд начал рассмотрение дела 17 января. По итогам заседаний суд должен принять решение, рассматривать иск в ускоренном порядке или идти по пути стандартного процесса.

Напомним, в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и бывший в то время президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года после переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и €600 млн согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины ввел мораторий на выплату $3 млрд по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.

В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине на 17-20 января 2017 года.

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