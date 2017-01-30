В Нацбанке рассказали, как богатеет страна

Доходы госбюджета Украины в прошлом году превысили не только позапрошлогодние, но и плановые

Доходы государственного бюджета Украины в 2016 году составили 616,275 миллиарда гривен, что на 15,3% выше показателя за предыдущий год на уровне 534,650 миллиарда.

Об этом свидетельствуют данные о выполнении госбюджета на сайте Национального банка Украины.

Учитывая плановые показатели госбюджета на 2016 год с изменениями, годовой показатель доходов госбюджета оказался на 1,4% выше планового показателя на уровне 607,966 миллиарда гривен.

Доходы сводного бюджета Украины в 2016 году составили 782,749 миллиарда гривен, что на 20% выше показателя за предыдущий год на уровне 652,031 миллиарда.

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Напомним, госбюджет Украины на 2016 год предполагал доходы на уровне 607,966 миллиарда гривен, расходы – 681,461 миллиарда, предельный объем дефицита – 83,694 миллиарда, потолок государственного и гарантированного государством долга – 1,946 триллиона гривен.

