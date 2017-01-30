Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Год президентских выборов в Украине станет пиковым в плане выплаты госдолга, - Dragon Capital

Год президентских выборов в Украине станет пиковым в плане выплаты госдолга, - Dragon Capital

Год президентских выборов в Украине станет пиковым в плане выплаты госдолга, - Dragon Capital
Фото: Обозреватель

В золотовалютных резервах страны сейчас 15,5 миллиарда долларов

30.01.17 1301
2000

Без траншей Международного валютного фонда золотовалютные резервы Украины начнут таять, и начнется спираль, которая была в январе-феврале 2015 года, когда курс валюты нельзя было остановить.

Об этом в интервью ЕП заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Реформы очень не хочется делать, но их надо делать. Так, если посмотреть на график погашения внешнего долга, то благодаря реструктуризации частного госдолга минувший год был самым легким. С каждым последующим годом расходы на погашение долга будут расти. Год выборов — 2019 — пиковый в этом плане", - отмечает глава Dragon Capital.

По словам Фиалы, в течение этих трех лет (2017-2019) Нацбанк, Минфин, госбанки и "Укрзализныця" должны выплатить 14 млрд долларов по внешним долгам, с учетом процентов.

"В золотовалютных резервах у нас сейчас 15,5 млрд долларов. Из этих 15,5 млрд чистый резерв — 4 млрд, остальное – это деньги МВФ", - напомнил Фиала.

Кроме того, по его словам, в прошлом году государственный долг вырос до 72 млрд долларов из-за национализации Приватбанка.

"Так, порядка 46 млрд долларов составит внешний долг, еще около 4 млрд — внутренний валютный долг. Еще 22 млрд в эквиваленте гривневого долга — это в основном ОВГЗ, включая те 107 млрд грн, которые были выпущены для капитализации Приватбанка", - пояснил он.

Фиала подчеркнул, что без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг. "Даже до президентских выборов не сможем дойти. Без траншей резервы начнут таять. Рынки и население будут этот тренд "разогревать", и начнется спираль, которая у нас была в январе-феврале 2015 года, когда курс нельзя было остановить. Поэтому президент и правительство, если они хотят быть переизбранными, должны работать с МВФ и увеличивать подушку резервов перед 2019 годом", - подытожил он.

Напомним, Кабмин Украины в текущем году намерен воздержаться от каких-либо эмиссионных действий и рассчитывает сократить объем государственного долга по итогам года.

2
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Будущее отношений Украины и Польши оказалось под вопросом, – КачиньскийСлушания в Гааге по иску Украины против РФ начнутся в мартеЗнак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 11410
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26381
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 2837
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 5732
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 4553
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 4076
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2371
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 3710
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1308
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1471
  1. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 6093 / 11972
  2. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 5082 / 11410
  3. Следователи по делу MH17 не могут расшифровать российские снимки с радаров 3580 / 4121
  4. В Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили по телефону Путин и Трамп 3167 / 3990
  5. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 2428 / 3004
  6. На рынке труда Украины растет количество вакансий 2004 / 2298
  7. Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага 1901 / 2149
  8. В Пентагоне просчитают живучесть Китая и России после гипотетического нанесения по ним ядерного удара 1784 / 3061
  9. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 1706 / 5732
  10. Титул "Мисс Вселенная" получила студентка-стоматолог из Франции 1430 / 1550
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 43 / 11410
  2. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 34 / 3004
  3. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 28 / 5732
  4. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 18 / 26381
  5. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 16 / 11972
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 12 / 4076
  7. В Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили по телефону Путин и Трамп 12 / 3990
  8. 99% украинских академиков не имеют отношения к науке, — Алексей Верхратский 11 / 10959
  9. Следователи по делу MH17 не могут расшифровать российские снимки с радаров 8 / 4121
  10. Вятрович объяснил суть предлагаемой "декоммунизации" 8 марта, 1 и 9 мая 8 / 1446
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.