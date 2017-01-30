Год президентских выборов в Украине станет пиковым в плане выплаты госдолга, - Dragon Capital

Без траншей Международного валютного фонда золотовалютные резервы Украины начнут таять, и начнется спираль, которая была в январе-феврале 2015 года, когда курс валюты нельзя было остановить.

Об этом в интервью ЕП заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Реформы очень не хочется делать, но их надо делать. Так, если посмотреть на график погашения внешнего долга, то благодаря реструктуризации частного госдолга минувший год был самым легким. С каждым последующим годом расходы на погашение долга будут расти. Год выборов — 2019 — пиковый в этом плане", - отмечает глава Dragon Capital.

По словам Фиалы, в течение этих трех лет (2017-2019) Нацбанк, Минфин, госбанки и "Укрзализныця" должны выплатить 14 млрд долларов по внешним долгам, с учетом процентов.

"В золотовалютных резервах у нас сейчас 15,5 млрд долларов. Из этих 15,5 млрд чистый резерв — 4 млрд, остальное – это деньги МВФ", - напомнил Фиала.

Кроме того, по его словам, в прошлом году государственный долг вырос до 72 млрд долларов из-за национализации Приватбанка.

"Так, порядка 46 млрд долларов составит внешний долг, еще около 4 млрд — внутренний валютный долг. Еще 22 млрд в эквиваленте гривневого долга — это в основном ОВГЗ, включая те 107 млрд грн, которые были выпущены для капитализации Приватбанка", - пояснил он.

Фиала подчеркнул, что без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг. "Даже до президентских выборов не сможем дойти. Без траншей резервы начнут таять. Рынки и население будут этот тренд "разогревать", и начнется спираль, которая у нас была в январе-феврале 2015 года, когда курс нельзя было остановить. Поэтому президент и правительство, если они хотят быть переизбранными, должны работать с МВФ и увеличивать подушку резервов перед 2019 годом", - подытожил он.

Напомним, Кабмин Украины в текущем году намерен воздержаться от каких-либо эмиссионных действий и рассчитывает сократить объем государственного долга по итогам года.