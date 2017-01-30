Европа вернется к украинским курочкам

Украина и Еврокомиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на понедельник поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется.

"Вопрос регионализации был одним из наиболее чувствительных в коммуникации с Европейской комиссией. В результате обсуждений и принятых решений Украина и ЕС уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. Сегодня экспорт украинской птицы в страны Евросоюза возобновлен", - заявил министр Тарас Кутовой.

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Достичь договоренностей удалось благодаря встрече Кутового с еврокомиссаром Витянисом Андрюкайтисом во время "Зеленой недели" в Берлине и активной коммуникации Госпродпотребслужбы с DG Sante и ветеринарными службами стран-членов Евросоюза.

"Мы настроены не только на упрощение режима взаимной торговли, но и на полноценную адаптацию законодательства Украины к положениям соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер с целью взаимного признания эквивалентности", - сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

Напомним, в декабре Украина получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в ЕС в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.