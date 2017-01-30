К сентябрю в Украине заработает экспортно-кредитное агентство

Агентство создается для стимулирования экспорта товаров, работ и услуг украинского производства

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА), создание которого было предложено правительством и одобрено парламентом в конце 2016 года, должно заработать не позднее августа текущего года.

Об этом говорится в тексте закона об ЭКА, опубликованном в официальной прессе и вступившем в силу.

Документом предписывается в шестимесячный срок создать ЭКА, обеспечить формирование и оплату его уставного капитала.

Агентство создается для стимулирования экспорта товаров, работ и услуг украинского производства.

Номенклатура экспорта насчитывает более 15 позиций, включая продукты питания, товары легкой промышленности, машиностроения, самолетостроения, судостроения, производство ядерных реакторов, котлов, электромашин, железнодорожного транспорта. На добровольных началах агентство осуществляет страхование, перестрахование, гарантирование экспортных договоров и участвует в программах частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

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Начальный уставный капитал агентства составит порядка 200 миллионов гривен бюджетных средств.

Вместе с тем, согласно закону, бюджет не является единственным источником финансирования агентства. Такими источниками определены собственные средства, инвестиции, привлеченные у иностранных или отечественных инвесторов на возвратной или безвозвратной основе, средства международных финансовых организаций.

"ЭКА создается в форме публичного акционерного общества, основателем которого является государство в лице Кабинета министров Украины, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция", - говорится в законе.

Органами управления ЭКА определены правление, наблюдательный совет и общие сборы акционеров.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2016 года объем экспорта в Украине упал на 6% - до $32,7 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.