Доплата для тех, кто на передовой, составит 6 тысяч гривен

По распоряжению министра обороны Украины размер ежемесячной доплаты военным за службу на передовой повысили с 4200 до 6000 гривен.

Об этом сегодня сообщила на брифинге спикер Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк

Согласно с приказом, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен.

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Доплаты военным, которые несут службу в других местах дислокации в зоне АТО, повышены с 1200 до 2400 гривен.

Напомним, с 2016 года размер зарплат военных резко повысили. При этом, как заявлял в январе 2016 года президент Петр Порошенко, размер доплат за пребывание на передовой должен равняться трем минимальным зарплатам.