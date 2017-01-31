Повышать тарифы на тепло и воду для бизнеса пока передумали

Планировалось увеличить цену на тепло для промышленности на 102,46 грн за Гкал

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о повышении тарифов на тепло и воду для промышленных потребителей было снято комиссией с ранее запланированного рассмотрения на заседании 31 января. Об этом стало известно на заседании НКРЭКУ, передает Укринформ.

Проект постановления предусматривал повышение тарифов на тепло для промышленности до 1471,56 грн за Гкал – это на 102,46 грн, или 7,48%, больше текущих показателей.

Планировалось также повышение тарифов на горячее водоснабжение.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе комиссия одобрила повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса. Стало также известно о существенном подорожании газа для промышленности в феврале.