Богатые тоже заплатят: Страны Персидского залива впервые в истории введут НДС

Введение налога на добавленную стоимость стало вынужденной мерой, связанной с обвалом цен на нефть, экспорт которой является для Саудовской Аравии и других государств залива главным источником пополнения бюджета.

Как сообщает dubai-life, налог будет взиматься по более высокой ставке на предметы роскоши, алкоголь, и табак. Основные товары и товары первой необходимости будут освобождены от НДС. Компаниям и потребителям будет предоставлено до двух лет, чтобы приспособиться к новым налоговым правилам.

Введение НДС поддержал Международный валютный фонд. По его оценкам, ОАЭ будет испытывать бюджетный дефицит в размере 2,3% уже в этом году. В своем ежегодном экономическом исследовании страны фонд заявил, что ОАЭ "должны рассмотреть вопрос о повышении ненефтяных доходов путем введения НДС, в координации со странами Персидского залива, а также налогов на корпоративные доходы".

При этом, по мнению международных экспертов, ОАЭ находятся в более выгодном положении, чем другие страны Персидского залива, так как частный сектор этой страны является в полной мере функционирующим и хорошо развитым, и потому, что ее экономика более диверсифицирована от зависимости от нефти.

НДС также будет введен еще в шести странах Персидского залива. Его размер составит 5%.

Напомним, год назад СМИ сообщали, что в ОАЭ бензин стоит дешевле воды. По свидетельствам жителей Дубая, литр бензина Special стоит 40 центов. Полтора литра минеральной воды Evian продается за $2,15, литр Pepsi – за 80 центов. Цена шести яиц – $1,06.