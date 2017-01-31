Неплатежеспособным Платинум Банком заинтересовались два инвестора

Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил две заявки потенциальных инвесторов на доступ к финансовой отчетности и документам неплатежеспособного Платинум Банка.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Срок подачи конкурсных предложений инвесторов, заинтересованных в выведении банка с рынка, продлен до 6 февраля, а срок рассмотрения конкурсных предложений – до 9 февраля 2017 года.

Фонд начнет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Платинум Банка независимо от результатов конкурса в установленные сроки - в третьей декаде февраля.

Фонд гарантирования продолжает формировать реестр выплат, но уже очевидно, что около 99% вкладчиков Платинум Банка смогут получить свои средства в полном объеме.

Фонд напомнил, что Платинум Банк стал первым банком, где гарантированная сумма будет выплачиваться физическим лицам-предпринимателям.

По оценкам Фонда гарантирования, сумма средств физлиц к возмещению по состоянию на 11 января составляла около 4,9 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины признал Платинум Банк неплатежеспособным 11 января.

Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия Платинум Банка Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.