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Главная » Деньги » Неплатежеспособным Платинум Банком заинтересовались два инвестора

Неплатежеспособным Платинум Банком заинтересовались два инвестора

Неплатежеспособным Платинум Банком заинтересовались два инвестора
Фото из открытых источников

Фонд гарантирования начнет выплаты возмещения вкладчикам независимо от дальнейшей судьбы банка

31.01.17 813
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил две заявки потенциальных инвесторов на доступ к финансовой отчетности и документам неплатежеспособного Платинум Банка.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Срок подачи конкурсных предложений инвесторов, заинтересованных в выведении банка с рынка, продлен до 6 февраля, а срок рассмотрения конкурсных предложений – до 9 февраля 2017 года.

Фонд начнет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Платинум Банка независимо от результатов конкурса в установленные сроки - в третьей декаде февраля.

Фонд гарантирования продолжает формировать реестр выплат, но уже очевидно, что около 99% вкладчиков Платинум Банка смогут получить свои средства в полном объеме.

Фонд напомнил, что Платинум Банк стал первым банком, где гарантированная сумма будет выплачиваться физическим лицам-предпринимателям.

По оценкам Фонда гарантирования, сумма средств физлиц к возмещению по состоянию на 11 января составляла около 4,9 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины признал Платинум Банк неплатежеспособным 11 января.

Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия Платинум Банка Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

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