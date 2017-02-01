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Главная » Деньги » Повышение пенсионного возраста – это политическое требование МВФ, Кабмин его не поддержит, – Рева

Повышение пенсионного возраста – это политическое требование МВФ, Кабмин его не поддержит, – Рева

Повышение пенсионного возраста – это политическое требование МВФ, Кабмин его не поддержит, – Рева
Андрей Рева / Фото: Радио Свобода

Пенсионный возраст – это предмет дискуссии между Украиной и Международным валютным фондом

01.02.17 299
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Повышение пенсионного возраста в Украине, как один из способов снижения дефицита Пенсионного фонда, является политическим решением, которое правительство на текущий момент не поддержит, Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНИАН.

По его словам, пенсионный возраст – это предмет дискуссии между Украиной и ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

"Сейчас у нас есть проект меморандума с МВФ, и есть предложения сторон. Договоренностей четких и подписанных – нет. Но есть дискуссия. Другое дело, что она может идти так долго, пока не снимут политические требования. Я считаю, что повышение пенсионного возраста – это политическое требование", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда можно двумя способами – сократить число пенсионеров путем повышения пенсионного возраста или увеличить число людей, выплачивающих взносы в Пенсионный фонд. Предложение правительства Украины, как подчеркнул министр, именно в том, чтобы расширить число плательщиков взносов путем детенизации экономики и выплаты зарплат.

"Понятно, что по политическим вопросам я решений не принимаю – это делает правительство, парламент и президент. Но, по моему мнению, оснований для повышения пенсионного возраста в Украине нет никаких. У нас 26 миллионов работоспособных граждан, а платят взносы (в Пенсионный фонд, – ред.) только 10 миллионов. Скажите, у нас есть возможность увеличить количество тех, кто платит (взносы, – ред.)? Для чего тогда сокращать тех, кто получает пенсии? Экономически мы показали (МВФ, – ред.) наши предложения по пенсионной реформе", – отметил Рева.

Напомним, правительство настаивает на проведении пенсионной реформы в Украине, поскольку накопленные дисбалансы не позволяют выплачивать достойные выплаты гражданам и при этом требуют значительных бюджетных вливаний. Вместе с тем, ключевой задачей пенсионной реформы правительство называет сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Проведение пенсионной реформы также является частью программы реформ, одобренной МВФ. Вместе с тем в меморандуме, подписанном властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из госбюджета превышает 140 млрд грн. Диалог с МВФ по этому вопросу продолжается.

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