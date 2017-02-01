Умершим людям на Харьковщине начислили миллион гривен пенсии

Харьковский областной Пенсионный фонд начислил почти 1 млн грн "мертвым душам".

Как отмечает Харьковская местная прокуратура №5, начато уголовное производство по факту служебной халатности в отношении должностных лиц Пенсионного фонда области.

"По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Бугаева, досудебным расследованием установлено, что в разные периоды времени с 2010 года по ноябрь 2016 года, сотрудники Пенсионного фонда начисляли пенсию 20 умершим людям", - говорится в сообщении.

"Таким образом, пенсионерам, которых уже нет в живых, выплатили почти 1 млн гривен. Благодаря вмешательству прокуратуры и Нацполиции в области со счетов банков и физическими лицами, которые неправомерно получали пенсию своих близких, уже возвращена 731 тысяча гривен", - сообщает пресс-служба.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Министерство финансов Украины должно было завершить верификацию получателей пенсий и социальных выплат до конца декабря 2016 года.