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Главная » Деньги » Нацбанк возьмется за обменки

Нацбанк возьмется за обменки

Нацбанк возьмется за обменки
Обмен валют / Фото: telegraf.com.ua

К концу года регулятор проверит их все

01.02.17 1100
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Национальный банк Украины планирует к концу года проверить работу всех пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, большинство выявленных нарушений не существенны и могут быть устранены самостоятельно.

Среди нарушений - отсутствие в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность пункта, включая копии приказов, постановлений и лицензий, а также отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность. По информации регулятора, проверки проводились в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

"Цель Нацбанка - выявить системные нарушения в работе небанковских финансовых учреждений Украины и помочь им самостоятельно устранить выявленные недостатки. В большинстве случаев именно так и происходит. Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывает обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, подобные действия дают повод регулятору дополнительно проверить деятельность таких небанковских финучреждений.

Согласно статистике НБУ, по состоянию на 1 января генеральные лицензии на проведение валютообменных операций имели 30 небанковских финучреждений и Укрпочта.

Ранее сообщалось, что Национальный банк в ходе проверок в Киеве обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют, о которых уведомил правоохранительные органы. Впоследствии 18 из обнаруженных незаконных обменников зарегистрировались как легальные подразделения финансовых компаний - "Икс", "Смарт Финэксперт", "Финод", "Либерти Финанс", "Альфа-Инвест Групп".

В 2016 году эксперты оценивали ежемесячный объем теневого валютного рынка в Украине в 1 миллиард долларов, что, по их мнению, создавало дополнительное девальвационное давление на гривну и осложняло работу официального валютного рынка. С начала 2017 года в рамках обновленного законодательства пенсионный сбор с валютообменных операций отменен, что, по оценкам НБУ, окажет позитивное влияние на валютный рынок. Однако полная ликвидация теневого валютного рынка возможна только после устранения теневой экономики в стране.

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