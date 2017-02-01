На российских банкнотах разместят виды оккупированного Крыма

На новых российских банкнотах изобразят достопримечательности оккупированного Крыма - памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический.

Такое решение принял совет директоров Центрального банка РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

"На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области", - говорится в сообщении.

Решение совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса, победителями которого стали достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя.

Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце 2017 года.

Напомним, уже в феврале украинские радиостанции начнут вещание на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с построенной 150-метровой телевизионной башни в селе Чонгар (Херсонская обл.).