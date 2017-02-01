В январе госбюджет-2017 был перевыполнен на 38,7%

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2017 года составили 59,44 млрд грн, что на 38,7% или 16,59 млрд грн превышает показатели временного плана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной казначейской службы в среду,1 февраля 2017 года.

По сравнению с январем прошлого года доходы выросли на 29,81 млрд грн, или более чем вдвое.

Одной из основных причин таких показателей является практически полное отсутствие возмещения налога на добавленную стоимость в первом месяце этого года: согласно данным Госказначейства, при поступлениях НДС в 33,6 млрд грн его возмещение составило 0,03 млрд грн, тогда как в январе прошлого года – 7,89 млрд грн.

Напомним, 30 декабря президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".

"В связи с принятием этого закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул глава государства.