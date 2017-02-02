Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Американцы не стали менять для всего мира цену своих денег
Американцы не стали менять для всего мира цену своих денег
Фото: Kvedomosti.com

Американцы не стали менять для всего мира цену своих денег

В ожидании четкой позиции Трампа ФРС США сохранила базовую ставку без изменений

02.02.17 23
0000

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 31 января – 1 февраля решила не менять базовую ставку, оставив ее на прежнем уровне 0,5–0,75%.

Об этом говорится в пресс-релизе американского регулятора, пишет Republic.

Ранее аналитики прогнозировали, что на первом в 2017 году заседании по денежно-кредитной политике ФРС, скорее всего, сохранит ставку без изменений.

В частности, эксперты, опрошенные Reuters, отметили, что регулятор предпочтет подождать, пока не получит больше информации об экономических планах нового президента США Дональда Трампа.

Напомним, комитет по операциям на открытом рынке ФРС США на заседании 14 декабря 2016 года повысил ключевую ставку до 0,5–0,75%. Свое решение регулятор объяснил возможным возвращением к инфляции на уровне 2% и стабилизацией ситуации на рынке труда США.

До этого ФРС повышала ставку год назад, в 2015 году. Cтавку тогда подняли также на 0,25 базисных пунктов до 0–0,25%, это произошло впервые за девять лет с 2006 года.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Повышение "минималки" не влияет на курс гривны, - ГройсманНБУ пояснил повышенный спрос на валютуВалютная паника. Куда падает гривна

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 13610
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27129
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3190
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 7067
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5152
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5094
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2572
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4374
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1690
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2295
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 5151 / 8522
  2. Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний 3074 / 3735
  3. Дом семьи Терещенко в Киеве разрушается 2480 / 2989
  4. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 2004 / 6577
  5. Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ 1804 / 3751
  6. Украина получила безвизовый режим с еще одной страной 1756 / 1993
  7. Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке 1653 / 1736
  8. Самозахват земли застройщиком нанес миллионные убытки на Киевщине, - прокуратура 1644 / 1769
  9. Захваченный в плен у Авдеевки боевик дал показания СБУ 1543 / 1762
  10. На Волыни экологи нашли два стада зубров, занесенных в Красную книгу 1541 / 1774
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 55 / 8522
  2. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 21 / 6577
  3. Дом семьи Терещенко в Киеве разрушается 14 / 2989
  4. Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний 12 / 3735
  5. Кабмин согласовал выплаты пострадавшим и членам семей погибших участников Революции Достоинства 12 / 1481
  6. Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке 11 / 1736
  7. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 11 / 13610
  8. Россияне обстреляли над Черным морем самолет ВМС Украины 8 / 527
  9. Господин председатель. Глава ВСУ Ярослав Романюк о судебной реформе, люстрации и призывах уволить всех 8 / 1164
  10. Крылья бабочки. Судьбы и истории борьбы детей с необычным недугом 8 / 961
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.