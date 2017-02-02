Американцы не стали менять для всего мира цену своих денег

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 31 января – 1 февраля решила не менять базовую ставку, оставив ее на прежнем уровне 0,5–0,75%.

Об этом говорится в пресс-релизе американского регулятора, пишет Republic.

Ранее аналитики прогнозировали, что на первом в 2017 году заседании по денежно-кредитной политике ФРС, скорее всего, сохранит ставку без изменений.

В частности, эксперты, опрошенные Reuters, отметили, что регулятор предпочтет подождать, пока не получит больше информации об экономических планах нового президента США Дональда Трампа.

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Напомним, комитет по операциям на открытом рынке ФРС США на заседании 14 декабря 2016 года повысил ключевую ставку до 0,5–0,75%. Свое решение регулятор объяснил возможным возвращением к инфляции на уровне 2% и стабилизацией ситуации на рынке труда США.

До этого ФРС повышала ставку год назад, в 2015 году. Cтавку тогда подняли также на 0,25 базисных пунктов до 0–0,25%, это произошло впервые за девять лет с 2006 года.

