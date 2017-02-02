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Главная » Деньги » Убытки Приватбанка достигли 135 миллиардов гривен
Убытки Приватбанка достигли 135 миллиардов гривен
tsn.ua

Убытки Приватбанка достигли 135 миллиардов гривен

Это четвертая часть доходов бюджета страны за прошлый год

02.02.17 229
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Национализированный крупнейший в Украине Приватбанк оценил свои убытки после формирования резервов в 135 миллиардов гривен.

Об этом сообщил глава правления банка Александр Шлапак на пресс-конференции в Киеве.

При этом банк располагает ликвидными активами на 109 млрд грн, что покрывает свыше 60% его обязательств.

"На сегодня в банке 109 млрд ликвидных активов", - сказал он, отметив, что ликвидными активами покрыто 63% обязательств банка.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. 21 декабря он перешел в полную собственность государства, Министерство финансов получило право собственности на 100% акций финучреждения.

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