Дело о закупке гибридных внедорожников для Нацполиции расследует НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту закупки гибридных внедорожников для нужд Национальной полиции.

Об этом сообщает Transparency International Украина со ссылкой на ответ НАБУ.

Речь идет о закупке 651 автомобиля Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric) с бензиновым и двумя электромоторами.

В Transparency International считают, что договор необходимо расторгнуть и провести согласно процедуре "открытые торги". Однако в сообщении отмечается, что заказчик уже сделал 100% предоплату 28 декабря в минувшем году.

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Организация обратила внимание на крупную закупку после замечания активиста Алексея Тамразова, посчитавшего объявленную стоимость гибридов завышенной.

Поставщиком внедорожников для полиции стала ООО "НІКА Діамант". Сумма контракта составила 959,4 млн грн.

"Закупка не могла происходить по переговорной процедуре для нужд обороны, поскольку приобретение автомобилей для патрульных не удовлетворяет оборонные нужды. Кроме того, действие закона, по которому проведены закупки не распространяется на Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины. Также вызвала сомнение 100% предоплата", - заключили в Transparency International.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разработали проект меморандума о сотрудничестве и обмене информацией.