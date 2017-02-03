Нацбанк обнародовал обновленный прогноз по инфляции на 2 года

Национальный банк Украины повысил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует объявленным ранее целевым ориентирам на уровне 8% ± 2 п.п. и 6% ± 2 п.п. соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на новый ежеквартальный инфляционный отчет.

Пересмотр прогноза по инфляции на 2017 год в сторону повышения обусловлен эффектами двукратного повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года.

Однако, как полагает НБУ, уже в 2018 году инфляция вернется к центральному значению целевого диапазона, а в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация базовой инфляции на уровне около 5% на фоне проведения взвешенной монетарной и фискальной политики.

Также регулятор напомнил, что прогнозирует постепенное ускорение экономического роста в 2017-2018 годах до 2,8% и 3% соответственно благодаря усилению роли частного потребления после повышения минимальной зарплаты.

"Вследствие дополнительного инфляционного давления от повышения минимальной заработной платы ожидается достаточно сдержанное смягчение монетарной политики, и реальные процентные ставки будут оставаться относительно высокими для поддержания привлекательности сбережений в национальной валюте", – отметил регулятор.

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Напомним, Национальный банк Украины 26 января 2017 года решил оставить учетную ставку на прежнем уровне – 14% годовых. Аналогичное решение регулятор принял на последнем заседании в 2016 году, 8 декабря, после того как снижал ставку шесть месяцев подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году, достигнув минимума за последние два года и оставаясь на уровне годовой инфляционной цели НБУ в 12% плюс-минус 3 п.п.