США в этом году не планируют давать Украине гарантии на миллиард

Ожидается, что в 2017 году Украина получит $4,6 млрд от МВФ

Национальный банк уже не ожидает получение 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций под государственные гарантии США в 2017 году. Об этом говорится в обнародованном ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за январь, передают Украинские новости.

В обнародованном графике официального финансирования Украины в этом году исчез $1 млрд от размещения под госгарантии США (в предыдущем отчете НБУ была информация об $1 млрд).

В то же время Украина в 2017 году получит от МВФ $4,6 млрд (ранее ожидалось $5,4 млрд четырьмя траншами), от ЕС $1,3 млрд, а также $0,3 млрд от других доноров.

На 2018 год к получению запланировано около $3,9 млрд от МВФ (в предыдущем отчете было $2,9 млрд).

Кроме того, НБУ прогнозирует размещение правительством в следующем году еврооблигаций на $2 млрд.

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Напомним, Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на $1 млрд под госгарантии США еще два года назад, в мае 2014 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года.

Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го. Cрок погашения – 29 мая 2020 года.

В сентябре 2016 года Украина получила от Государственного департамента США дипломатическую ноту о кредитных гарантиях объемом $1 млрд.