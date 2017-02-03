Виталий Кличко поручил эффективнее осваивать расходы

Однако, недопустимо низкий показатель освоения в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры и Киевстройреконструкции

Подразделения КГГА и районные администрации должны более эффективно осваивать расходы на капитальное строительство и ремонт, чтобы обеспечить эффективное развитие города.

Такое поручение во время расширенного заседания коллегии КГГА дал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Виталий Кличко отметил, что главная задача для столичной власти - обеспечить условия для быстрого развития города, оперативно реагировать и системно решать вопросы жизнедеятельности столицы.

"Мы ввели открытый бюджет. И это позволило нам в прошлом году увеличить поступления в столичный бюджет на 30% благодаря прозрачности финансовых процессов. Несмотря на такие поступления, практика показала, что не все эффективно используют свое право распоряжаться средствами, определять приоритетные проекты, требующие воплощения на местах", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что объем капитальных расходов на объектах капитального ремонта и строительства за счет бюджета Киева и госбюджета (без оплаты задолженности) составил более 7 млрд гривен. При этом, по словам Виталия Кличко, освоено было только 82% - 5,8 млрд гривен, а профинансировано - 86,5% - 6,1 млрд гривен.

Киевский городской голова отметил, что по сравнению с 2015 годом и объем освоенных капитальных расходов, и их финансирование увеличились более чем в 2 раза.

"Однако этого недостаточно", - отметил он.

Виталий Кличко добавил, что высокий уровень освоения расходов продемонстрировали Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды, Департамент строительства и жилищного обеспечения, Департамент здравоохранения - более 90% и Департамент транспортной инфраструктуры - более 80%. Аналогично высокие показатели у Службы по делам детей и семьи, департаментов культуры, соцполитики, информационно-коммуникационных технологий.

Однако, по словам Виталия Кличко, недопустимо низкий показатель освоения в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры и Киевстройреконструкции.

"Поэтому требую предоставить обоснованные объяснения о причинах такой работы! И я требую в этом году активизироваться и профессионально и эффективно осваивать расходы капитального строительства и ремонта. Чтобы эту эффективность видели киевляне!", - резюмировал мэр Киева.