Качество постельного белья в ведомстве Авакова значительно выше, чем у Полторака

Министерство внутренних дел опровергает информацию о закупке постельного белья для Львовского университета внутренних дел по завышенным ценам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель департамента внутреннего аудита МВД Александр Грибовский.



"Эта информация вызвала у меня легкий шок, потому что в структуре нашего департамента существует сектор мониторинга, который контролирует все закупки МВД. Есть возможность, используя достоверные источники информации, параллельно сравнивать их и с другими закупками, смотреть, нет ли каких то перегибов даже по тем закупкам, которые не прошли процедуру открытых торгов. Поэтому цифра в 57 гривен за наволочку вызвала вопросы. Мы затребовали всю информацию. Львовский университет МВД нам тут же отписался о том, что никакой подобной закупки не было. Была закупка по 30 гривен", - сообщил он.

Тем не менее, в департаменте обратили внимание на разницу между среднерыночными ценами и ценой закупки в МВД и МО.



"Естественно, разница есть. И мы пытались разобраться, в чем причина, и обнаружили ряд факторов, которые действительно влияют на формирование такой цены. Первое - это то, что разные качественные показатели. Мы ведь приезжаем в ВУЗы и проверяем не только документы и смотрим, что они купили и почем, мы также проверяем образцы на предмет соблюдения заявленного в документах качества", - объясняет Грибовский.



По его словам, качественные показатели постельного белья для МВД значительно выше, чем в закупках Минобороны.

Напомним, МВД утвердило правила этического поведения полицейских.