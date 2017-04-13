Бизнес, ножницы, бумага. Как должна выглядеть правильная дерегуляция

Чиновники рапортуют о значительном облегчении условий для ведения бизнеса в Украине. Лишь за последние месяцы Кабмин отменил более 100 регуляторных актов. Впрочем, пока позитив от дерегуляции преимущественно заметен в улучшении позиции страны в рейтинге Doing Business

В марте Верховная Рада проголосовала за отказ от обязательного использования печатей. То есть теперь контролирующие органы не смогут признать какой-либо документ недействительным лишь из-за того, что на нём нет оттиска мокрой печати.

Подобное нововведение будет с восторгом воспринято бизнесом. Ведь мокрые печати как "жанр" остались лишь в постсоветских реалиях.

Проблема в том, что для полной отмены необходимости в печатях законодателям потребовалось более пяти лет. А компенсаторные механизмы, которые нивелировали бы возможности злоупотреблений после отмены печатей, такие как облегчение электронного документооборота и использование цифровых подписей, не доведены до совершенства до сих пор.

Как подсчитали в украинском офисе эффективного регулирования (BRDO), в Украине действует около 950 регуляторных актов, которые предусматривают ограничения в доступе предпринимателей на рынки. Кроме того, почти 400 разрешительных документов вообще не имеют определённого правового статуса, то есть формально не относятся к разрешительной документации, хотя чиновники используют их для выдачи бизнесу доступов на рынки. Это делает предпринимательство в Украине дорогим удовольствием и способствует увеличению коррупции. Только ошибки государства в подходе к лицензированию бизнеса, как подсчитали в BRDO, обходятся предпринимателям в 900 млн грн в год.

"Человек сильнее, чем инструкция: даже в свободной экономике будут неформальные правила, которые позволят и дальше действовать старым схемам"

Александр Пасхавер Экономист

Паллиативная терапия

Украинский Кабмин регулярно проводит так называемые дни дерегуляции и чрезвычайно гордится отменой большого количества разрешительных документов. В середине марта, например, правительство с подачи офиса эффективного регулирования Минэкономразвития отменило сотню нормативных актов. Только вот отмена сотни не очень важных актов при общей зарегулированности правового поля напоминает анекдотичную акцию одного из московских застройщиков — "Купи квартиру и получи бейсболку в подарок". Простой пример: в Украине можно без проблем найти до сих пор действующие нормативы, принятые ещё Совнаркомом в 1924 году. Всего же в стране действует более 87 тыс. нормативно-правовых актов.

Чтобы не просто уменьшить число малозначительных регуляторных актов и поднять страну на несколько позиций в Doing Business, но и способствовать реальному оживлению экономики, необходим куда более радикальный подход.

Как поясняет нардеп Александр Кирш, за упрощение условий для ведения бизнеса предприниматели готовы платить в бюджет даже больше. "Единоналожники готовы нести реально большую налоговую нагрузку, чем предприятия на общей схеме уплаты налогов, лишь бы только реже видеть налоговых инспекторов: это выгодно и бюджету, и им", — говорит политик.

Не хотим по-новому

Как уже говорилось, власти относительно легко идут на отмену большого числа регуляторных актов, но выбирают лишь те, отмена которых не разрушает сложившиеся коррупционные схемы. "Всё наше законодательство, без исключения, ориентировано на коррупционную составляющую. Конечно, наши власть имущие стремятся увеличить число рычагов влияния, то есть создать излишнее зарегулирование. Но даже если мы дерегулируем законодательство, то человек сильнее, чем инструкция: даже в свободной экономике будут неформальные правила, которые позволят и дальше действовать старым схемам", — сетует экономист Александр Пасхавер.

По его словам, для проведения реальной дерегуляции нужны институциональные изменения в государстве. А пока общественных движений, способных заставить власти отказаться от коррупционной кормушки, нет.

Перед чиновниками сейчас стоит масштабная задача — разработать новую концепцию развития экономики, составить как можно более короткий список ключевых регуляторных норм и начать работать "с чистого листа"

Более того, по словам президента Украинской лиги предпринимателей и промышленников АПК, нардепа Леонида Козаченко, проведённая с популистскими целями дерегуляция может даже навредить бизнесу. "Если дирижёру вместо симфонического оркестра дать электроинструмент, который может заменить всех музыкантов, концерта не будет. Ведь дирижёр не умеет им пользоваться. Мы получим какофонию, от которой все разбегутся. Вот так же выглядит сегодня украинская дерегуляция", — иллюстрирует Козаченко.

К примеру, он вспоминает историю дерегуляции сельского хозяйства. В сентябре 2014 года Украина приняла решение ликвидировать ряд центральных органов государственной власти — с высоким уровнем коррупции и дублирующих друг друга. Ушли ветеринарная и карантинная службы, служба сельхозинспекции, СЭС. Заменить их должна была единая Госпродпотребслужба. Вроде бы всё замечательно: государство экономит деньги, а бизнес получает возможность решить все вопросы в едином ведомстве. Старт работы нового органа был запланирован на декабрь 2014 года, но полноценно Госпродпотребслужба, по словам Козаченко, не функционирует до сих пор. "В итоге Украина стоит на грани запрета на экспорт своей сельхозпродукции. А всё потому, что дерегуляцией агросектора занялись люди, плохо представляющие последствия своих действий", — говорит он.

По сути, перед украинскими чиновниками сейчас стоит масштабная задача — разработать новую концепцию развития экономики, составить как можно более короткий список ключевых регуляторных норм и начать работать "с чистого листа". Да, это непросто. Но если не будет политической воли полностью перезагрузить систему, весь позитив от дерегуляции ограничится очередной парой позиций, завоёванных в Doing Business. Но это само по себе не оживит экономику. Инвесторов интересуют реальные возможности и риски, а не абстракции.

Чиновники проблему признают. Минэкономразвития и Государственная регуляторная служба вместе с BRDO решили провести с бизнесом консультации по основным регуляторным проблемам и путям их решения на 18 ключевых рынках. Эксперты BRDO будут очерчивать существующие проблемы регулирования рынков в аналитических "зелёных книгах" и по результатам публичных консультаций подготовят "белые книги" — проекты решений нормативно-правовых актов. Таким образом, бизнес сможет приобщиться к формированию регуляторной политики на этапе её разработки. Решение правильное, главное, чтобы новая регуляторная политика в итоге не осталась лишь на бумаге.

"За последние полгода мы отменили почти 500 устаревших и незаконных актов, — говорит первый вице-премьер-министр — министр экономического развития Степан Кубив. — В перспективе мы должны на государственном уровне внедрить систему эффективного регулирования, которая предотвратит создание контрпродуктивных регуляторных практик".

Нажмите для увеличения