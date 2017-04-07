Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Рост потребительских цен в Украине в марте ускорился до 1,8%
Рост потребительских цен в Украине в марте ускорился до 1,8%
Фото из открытых источников

Рост потребительских цен в Украине в марте ускорился до 1,8%

В годовом измерении - до 15,1%

07.04.17 65
1000

В марте в Украине инфляция выросла до 1,8% по сравнению с 1% в феврале и 1,1% – в январе. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В годовом измерении рост потребительских цен ускорился по итогам марта до 15,1% с 14,2% по итогам февраля, 12,6% – по итогам января и 12,4% – за 2016 год.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Фрукты, сахар, сыры, хлеб, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, сметана, масло подорожали на 5,3-1,2%. В то же время существенно (на 7,3%) подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, в том числе табачные изделия - на 2,2%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подорожали на 10,5%, в том числе, обувь - на 10,7%, одежда - на 10,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,0% произошел главным образом за счет повышения тарифов на электроэнергию на 28,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% вызвано в основном подорожанием проезда в железнодорожном транспорте на 3,4% и автодорожном на 2,2%.

В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 17,1% и мобильной связи на 4,7%.

Напомним, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%.

Национальный банк Украины, первоначально прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве предотвращено заказное убийство молдавского олигарха, - МВД (исправлено)В Украину экстрадирован экс-глава киевского ГАИ Макаренко, - ЛуценкоВ ЕС исключают изменение позиции стран-членов по предоставлению безвиза Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Отрезать Донбасс рискованно для Украины, – посол Великобритании в Украине Джудит Гоф 8041
  2. Школа жизни. Лилия Гриневич о том, насколько реально сделать украинскую школу принципиально новой 2755
  3. Холодильник марки РФ. Что для мира лучше — замороженная Россия Путина или гниющая Навального 11044
  4. Бочка пороха. Как мы с президентом разошлись во взглядах на будущее и чем ему это грозит 6705
  5. Одноразовые солдаты. Зачем Кремль меняет боевых бурятов на вагнеровцев 8062
  6. Киберпартизаны. Как и зачем украинские хакеры включились в войну 13769
  7. Тени в раю. Через что проходят мигранты с Ближнего Востока на пути в Европу 1849
  8. Посланцы Земли. 10 самых интересных космических миссий ближайшего будущего 3018
  9. Старушки с имплантами. Олег Дроздов о киевской архитектуре и борьбе с понтами 12266
  10. Большие города. 5 лучших книг марта 1830
  1. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 24950 / 28247
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 12040 / 26112
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 3631 / 5675
  4. СМИ: Российские военные корабли в спешке возвращаются к берегам Сирии 2849 / 3715
  5. СМИ: Ракетный удар США уничтожил все самолеты на аэродроме Шайрат в Сирии 2631 / 3362
  6. Россия не готова к полноценному Союзному государству, - Лукашенко 2611 / 3170
  7. Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста 2591 / 2907
  8. Поведение первой дочери США трусливое, - Скарлетт Йоханссон 2586 / 3347
  9. МВФ популярно объяснил, что ждет Украину к 2040 году при сохранении нынешнего уровня коррупции 2513 / 3094
  10. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 2375 / 3268
  1. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 58 / 5675
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 53 / 26112
  3. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 42 / 28247
  4. Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе 25 / 1856
  5. В Румынии антикоррупционный прокурор за год отправила на скамью подсудимых более тысячи высокопоставленных чиновников 22 / 644
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 17 / 3268
  7. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 14 / 7847
  8. Революция множеств. Почему власти больше не смогут управлять по-старому 14 / 1089
  9. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 14 / 2183
  10. Европарламент одобрил безвиз для Украины 13 / 1853
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.