НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Финбанк нуждался в докапитализации, но не принял соответствующих мер

Национальный банк Украины принял решение об отнесении Финбанка к категории неплатежеспособных, акционеры которого 2 февраля приняли решение о ликвидации финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам диагностического обследования Финбанк нуждался в докапитализации и предоставил регулятору соответствующую программу, однако по состоянию на 1 апреля не принял обещанные меры.

Также НБУ не получил в установленные сроки план мероприятий по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства по операциям со связанными лицами.

Непринятие банком и его акционерами запланированных мероприятий привело к ухудшению его финансового состояния. В частности, непогашение заемщиками задолженности по кредитам вызвало необходимость формирования резервов под кредитные риски, что привело к убыткам и снижению регулятивного капитала до отрицательного значения минус 320 млн грн. Это, в свою очередь, повлекло нарушение экономических нормативов. Также непогашение заемщиками задолженности по кредитам привело к неспособности Финбанка выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

Регулятор пояснил, что не смог согласовать решение акционеров банка о ликвидации финучреждения в связи с несоответствием избранных главы и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков Финбанка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с более высокими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом. Общая сумма возмещения составляет 2,9 млн грн.

По информации НБУ, ключевым владельцем существенного участия в банке является украинский бизнесмен Александр Грановский.

Напомним, Финбанк (Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года.

Грановский приобрел банк в собственность в октябре 2014 года, заключив соглашение с бывшим контролером банка Борисом Кауфманом.

11 января этого года Национальный банк признал неплатежеспособным Платинум банк, который принадлежит Кауфману и Григорию Гуртовому.