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Главная » Деньги » Миссия МВФ по следующему траншу может приехать в мае, - НБУ

Миссия МВФ по следующему траншу может приехать в мае, - НБУ

Миссия МВФ по следующему траншу может приехать в мае, - НБУ
Фото из открытых источников

Сейчас в Украине работает техническая миссия Фонда

10.04.17 21
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В мае в Киеве может начать работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) для четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

"Будет где-то в мае, а на следующей неделе я, Олег Чурий и Валерия Алексеевна едем в Вашингтон", - сказал он, отметив, что сейчас в Украине работает техническая миссия Фонда, а в мае должна быть миссия по пересмотру программы, итогом которой станет предоставление очередного транша.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля 2017 года завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом $1 млрд.

5 апреля Национальный банк Украины сообщил о получении очередного транша МВФ, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до $16,7 млрд - максимального уровня с середины 2014 года.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с Фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а Фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией. Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Международный валютный фонд может выделить Украине еще три транша кредита в рамках программы расширенного финансирования EFF на общую сумму $4,4 млрд в этом году в случае своевременного проведения предусмотренных программой реформ. 

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