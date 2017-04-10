С начала года в бюджет Украины вернули аж 5 тыс. грн по коррупционным делам

За 2016 год удалось вернуть в бюджет 164,9 тыс. грн

В Украине с начала 2017 года по состоянию на 1 марта в специальный фонд госбюджета вернули 5,1 тыс. грн, конфискованных решением суда за коррупционные правонарушения. Соответствующая информация содержится в отчете Госказначейства за январь-февраль, передает Радио Свобода.

До конца года правительство надеется вернуть 11,5 млрд грн, конфискованных у коррупционеров. В то же время за 2016 год удалось вернуть в бюджет только 164,9 тыс. грн из 7,7 млрд грн.

В 2015 году из 0,5 млрд грн украденных активов в бюджет вернули всего 100,1 тыс. грн.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины заявляла, что бывший президент Виктор Янукович и его окружение "отмыли" более 200 млрд грн. По результатам расследований Госфинмониторингом заблокированы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с экс-президентом и бывшими его соратниками, средства в эквиваленте $1,54 млрд.