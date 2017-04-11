Гройсман сказал, как сильно повысятся пенсии в октябре

С 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 гривен. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по итогам года деятельности правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

"Мы осовременим пенсии для 5,6 млн украинских граждан. Приблизительно 1,308 млн украинских граждан получат повышение пенсий до 200 гривен, 1,208 млн получат повышение пенсий при сегодняшних ценах от 200 до 500 гривен ежемесячно, почти 2 млн украинских граждан получат повышение пенсий от 500 до 1 тыс. гривен в месяц", - сказал он.

Гройсман также добавил, что еще 1,1 млн украинцев повысят пенсии на более чем 1 тыс. гривен.

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Напомним, глава правительства Владимир Гройсман на пресс-конференции также заявил, что Кабинет министров Украины отменит налогообложение пенсий работающих пенсионеров с 1 октября 2017 года.