Парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ о выделении 200 млн евро на общественный транспорт

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и одним из основных кредиторов муниципальных проектов и проектов частного сектора экономики нашей страны - Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении банком 200 млн евро кредитных средств, которые пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в более чем десяти городах страны. Об этом сообщает УНИАН.

За принятие соответствующего законопроекта №0139 "О ратификации финансового соглашения (проект "Городской общественный транспорт Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком" проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщил, докладывая по законопроекту, что данное соглашение было подписано с целью привлечения средств в размере 200 млн евро для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития городского общественного транспорта в городах Украины.

По его словам, общая стоимость проекта составляет около 400 млн евро, из них средства Европейского инвестиционного банка под государственные гарантии составляют 200 млн евро, сроком до 22 лет с льготным периодом до 5 лет.

Как сообщила в ходе рассмотрения данного документа глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, ратификация данного финансового соглашения позволит увеличить объемы пассажироперевозок городским электрическим транспортом на 200 млн пассажиров в год.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к данному проекту, источником софинансирования проекта будут привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития и/или средства местных бюджетов.

Финансирование проектов Европейским инвестиционным банком планируется осуществить 15 траншами в течение 5 лет, в частности: в 2017 году - в объеме 20,4 млн евро, в 2018 - 51 млн евро; в 2019 - 49,6 млн евро; в 2020 - 50 млн евро; в 2021 - 29 млн евро.

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Напомним, данный законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 28 марта этого года.

11 ноября 2016 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал соглашение с Министерством инфраструктуры Украины о выделении 200 млн евро кредита, которые пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в украинских городах.

Первый этап реализации проекта планируют реализовать в Киеве, Белой Церкви, Ивано-Франковске, Кременчуге, Луцке, Львове, Одессе, Сумах, Тернополе, Харькове и Чернигове. Возвращать кредит планируется исключительно за средства местных бюджетов.

Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и на сегодняшний день его акционерами являются 28 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.