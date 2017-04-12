Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ о выделении 200 млн евро на общественный транспорт

Парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ о выделении 200 млн евро на общественный транспорт

Парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ о выделении 200 млн евро на общественный транспорт
Фото: kievvlast.com.ua

Финансирование проектов Европейским инвестиционным банком планируется осуществить 15 траншами в течение 5 лет

12.04.17 134
0000

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и одним из основных кредиторов муниципальных проектов и проектов частного сектора экономики нашей страны - Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении банком 200 млн евро кредитных средств, которые пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в более чем десяти городах страны. Об этом сообщает УНИАН.

За принятие соответствующего законопроекта №0139 "О ратификации финансового соглашения (проект "Городской общественный транспорт Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком" проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщил, докладывая по законопроекту, что данное соглашение было подписано с целью привлечения средств в размере 200 млн евро для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития городского общественного транспорта в городах Украины.

По его словам, общая стоимость проекта составляет около 400 млн евро, из них средства Европейского инвестиционного банка под государственные гарантии составляют 200 млн евро, сроком до 22 лет с льготным периодом до 5 лет.

Как сообщила в ходе рассмотрения данного документа глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, ратификация данного финансового соглашения позволит увеличить объемы пассажироперевозок городским электрическим транспортом на 200 млн пассажиров в год.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к данному проекту, источником софинансирования проекта будут привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития и/или средства местных бюджетов.

Финансирование проектов Европейским инвестиционным банком планируется осуществить 15 траншами в течение 5 лет, в частности: в 2017 году - в объеме 20,4 млн евро, в 2018 - 51 млн евро; в 2019 - 49,6 млн евро; в 2020 - 50 млн евро; в 2021 - 29 млн евро.

Напомним, данный законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 28 марта этого года.

11 ноября 2016 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал соглашение с Министерством инфраструктуры Украины о выделении 200 млн евро кредита, которые пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в украинских городах.

Первый этап реализации проекта планируют реализовать в Киеве, Белой Церкви, Ивано-Франковске, Кременчуге, Луцке, Львове, Одессе, Сумах, Тернополе, Харькове и Чернигове. Возвращать кредит планируется исключительно за средства местных бюджетов.

Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и на сегодняшний день его акционерами являются 28 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Евровидение-2017: организаторы показали главную арену конкурсаМинздрав намерен запретить продавать в Украине 250 российских препаратовНациональная сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2018

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3775
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 14604
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9221
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2384
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2527
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6278
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 26219
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3678
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 36584
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 930
  1. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 5078 / 5790
  2. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 5008 / 13203
  3. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 4158 / 4563
  4. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 3812 / 4290
  5. Перехвачен радиоэфир секретного российского вертолета радиоэлектронной борьбы над Крымом 2526 / 2878
  6. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 2455 / 2840
  7. На одесском заводе обнаружен украденный ангольский самолет 2082 / 2459
  8. Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное" 1963 / 2296
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 1962 / 36584
  10. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 1830 / 26219
  1. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 29 / 4290
  2. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 26 / 2840
  3. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 19 / 5790
  4. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 16 / 13203
  5. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 13 / 14604
  6. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 13 / 4563
  7. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 12 / 36584
  8. В Киеве проходит фестиваль писанок 9 / 510
  9. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8 / 9221
  10. Трудовой кодекс 2.0. Кто на самом деле выиграет от принятия нового кодекса 6 / 1863
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.