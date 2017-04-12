Нацбанк без Гонтаревой. Какую оценку заслужила глава НБУ

На днях глава НБУ Валерия Гонтарева объявила о своей отставке. Переход к плавающему обменному курсу, национализация ПриватБанка, валютные ограничения, рефинансирование, эмиссия и другое — Фокус разбирался, как оценивать реформы Гонтаревой

На пресс-конференции, посвящённой своей отставке, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила: "После почти трёхлетней работы на должности главы Национального банка я написала заявление об отставке. В Украине обеспечена макрофинансовая стабильность, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Я считаю, что моя миссия полностью выполнена. Реформы проведены". Так ли это?

Макроэкономическая стабильность

Когда Валерия Гонтарева заняла свою должность в конце июня 2014 года, гривна пребывала на уровне в 12 грн за доллар три месяца. Девальвация национальной валюты в полтора раза уже состоялась, и украинцы ожидали, что это и будет "новой нормой". Но худшее было ещё впереди. C конца июля начался новый виток девальвации с резким скачком в феврале 2015-го, когда курс на чёрном рынке доходил до 40 грн за доллар, после чего курс относительно стабилизировался и девальвировал уже не так значительно.

То есть гривна за время правления Валерии Гонтаревой центробанком девальвировала в два раза. Это ли макроэкономическая стабильность? Не стоит, однако, возлагать всю вину на председателя НБУ. Украинский ВВП в долларовом выражении по итогам 2014-го сократился на 28,1%, за 2015-й ещё на 31,3%. Но и очевидно то, что центробанк также приложил руку к девальвации.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский отмечает: "То, что у Гонтаревой получилось очень "хорошо", так это беспрецедентный объём эмиссий в течение 2014–2015 годов, что привело к раскрутке инфляционно-девальвационной спирали. В эти годы Нацбанком через механизм выкупа ОВГЗ было напечатано 213 млрд грн — в 2,2 раза увеличился объём ОВГЗ в портфеле НБУ, а это чистейшей воды эмиссия".

Международные резервы

Международные резервы Украины, которые включают в себя резервы в иностранной валюте, специальные права заимствования и золото, по состоянию на июнь 2014 года составляли $17 млрд; на февраль 2017-го — $ 15,46 млрд. При этом с марта 2015 года Украина получила транши МВФ на сумму $ 7,7 млрд.

Таким образом, помимо девальвации гривны налицо вымывание международных резервов Украины. К тому же это так и не помогло остановить девальвацию гривны, а госдолг вырос.

Рефинансирование

Инфляция в марте ускорилась до 15,1% в годовом выражении. Одна из причин — это национализация ПриватБанка

Рефинансирование — отдельная тема. Национальное антикоррупционное бюро продолжает проверку законности расходования средств рефинансирования, предоставленных НБУ украинским банкам. Директор НАБУ оценил ущерб государству в миллиарды и заявил о причастности к этому процессу руководства украинского центробанка.

Валерия Гонтарева ответила, что всё это безосновательные инсинуации, а регулятор с середины 2014 года, наоборот, заблаговременно повысил требования к оценке залога под рефинансирование, ввёл практику персональных гарантий акционеров и привлёк к оценке активов независимых международных оценщиков.

Рефинансирование, наряду с выкупом ОВЗГ, — ещё одна причина раскручивания инфляции. По итогам 2015-го года она составила 43,3%, в 2016-м был достигнут приемлемый показатель на уровне 12,4%. План на 2017 год — 8 ±2%. Так, инфляция в марте ускорилась до 15,1% в годовом выражении. Одна из причин — повышение правительством минимальной заработной платы до 3200 грн, другая "на совести" НБУ — это национализация ПриватБанка.

Национализация ПриватБанка

На пресс-конференции 10 апреля Валерия Гонтарева рассказала, что в последнюю ночь перед национализацией из ПриватБанка вывели 16 млрд грн, а кредитный портфель финучреждения на 100% состоял из займов связанным лицам. Экс-собственник банка Игорь Коломойский ответил на это матерным видео.

Сама по себе докапитализация ПриватБанка, которая увеличилась с изначальной цифры 116,8 млрд грн до 146 млрд грн, ложится дополнительным бременем на украинский бюджет и налогоплательщиков. Стоило ли государству вмешиваться, или следовало позволить банку обанкротиться — большой вопрос.

Валютные ограничения

С целью поддержания курса гривны в 2014–2015 годах, что так и не было достигнуто, НБУ ввёл ряд валютных ограничений. Изначально меры вводили на три месяца, но в течение двух лет Нацбанк регулярно продлевал большинство из них. Зимой прошлого года ограничения стали бессрочными.

Сегодня после некоторой либерализации продолжает действовать ряд валютных ограничений: на обязательную продажу поступлений в иностранной валюте в пользу юрлиц на уровне 50%; на частичный запрет на вывод дивидендов; на 120-дневный срок расчётов по операциям по экспорту и импорту товаров; на однодневный срок резервирования гривны для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке; на запрет на досрочное погашение кредитов от нерезидентов; на покупку наличной валюты физическими лицами на сумму до 150 тыс. грн в день; на лимит на снятие наличных с валютного счёта на сумму до 250 тыс. грн в день.

К заслуге Валерии Гонтаревой можно отнести сохранение гибкого валютного курса

Валютные ограничения вместо поддержания курсовой стабильности достигают другой цели — препятствуют иностранным инвестициям и пагубно влияют на бизнес-климат.

Банковский контроль

За время пребывания Валерии Гонтаревой на должности председателя НБУ был ликвидирован 81 банк. Гонтареву часто критикуют за это, но здесь она права. Это были банки-мойки, финучреждения с непрозрачной структурой собственности, банки, которые акционеры не смогли докапитализировать вовремя, и банки, которые использовались акционерами для финансирования собственного бизнеса.

Главная претензия к Валерия Гонтаревой при этом — непоследовательность. Некоторые банки ликвидировали слишком быстро, а другие продолжали получать рефинансирование и собирать депозиты у населения по явно завышенным процентам.

Какую оценку заслужила Гонтарева?

У Валерии Гонтаревой может быть множество оправданий. Экономический кризис вместе с военными действиями определённо требовал экстраординарных мер. Вместе с тем действия валютных ограничений явно затянулись и уже не достигают заявленных целей.

К заслуге Валерии Гонтаревой можно отнести сохранение гибкого валютного курса, хотя у НБУ ресурсов и возможностей сохранять фиксированный курс уже просто не было возможностей. Попытка инфляционного таргетирования — также хорошее начинание, но заявленные цели по инфляции, как в этом году на уровне 8%, очевидно, так и не будут достигнуты.

Валерию Гонтареву называют кризис-менеджером. Так это или нет — вопрос отдельный. Ясно, что ей на смену должен прийти управленец, который ослабит валютные ограничения, будет более осторожным в выкупе ОВГЗ и рефинансирования и сдержит вновь нарастающую инфляцию.