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Главная » Деньги » Метинвест: Захваченные боевиками предприятия в Донбассе были убыточными

Метинвест: Захваченные боевиками предприятия в Донбассе были убыточными

Метинвест: Захваченные боевиками предприятия в Донбассе были убыточными
Юрий Рыженков / Фото: daily.rbc.ua

За три года общий убыток составил $210 млн

13.04.17 467
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Захваченные боевиками предприятия компании Метинвест в последние три года были убыточными. Об этом в интервью Новому времени рассказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

По его данным, общий убыток предприятий Метинвеста, расположенных на временно неконтролируемой территории, за три года составил больше $210 млн.

"В том режиме, в котором они работали последние три года, денег группе они не приносили. Скорее, это была наша социальная ответственность и наша работа над сохранением активов на будущее. Поэтому много или мало мы потеряли – ответ на этот вопрос кроется в том, что будет дальше с Донбассом", - заявил Рыженков.

Напомним,  15 марта Метинвест заявил о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории.

В частности, ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая его Макеевский филиал – ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО "Метален".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

 

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