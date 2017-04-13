НБУ снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка Украины приняло решение удешевить кредиты для экономики - снизить учетную ставку на 1 п.п. до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Три предыдущие месяца подряд учетную ставку не изменяли.

Как напомнили в НБУ, потребительская инфляция в марте ускорилась до 15,1% в годовом выражении за счет эффекта базы сравнения и роста производственных затрат.

При этом регулятор отметил, что фактическое ускорение инфляции было ожидаемым и оказалось ниже траектории прогноза на уровне 16,4% годовых согласно инфляционному отчету НБУ за январь.

Возобновление цикла смягчения монетарной политики согласовывается с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и даст поддержку темпам экономического роста. Прогноз по инфляции и баланс рисков для него являются определяющими для дальнейшего смягчения монетарной политики.

Напомним, Национальный банк Украины 2 марта 2017 года, как и три предыдущие месяца подряд, решил оставить учетную ставку на прежнем уровне в 14% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года - до 1,8%. С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.