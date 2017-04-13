Парламент принял закон о рынке электроэнергии

Закон также регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей и поставкой

Верховная Рада на заседании в четверг приняла в целом закон о рынке электроэнергии. За принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов. Об этом пишет Экономическая правда.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электроэнергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей и поставкой электроэнергии.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе, в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Он также предусматривает двухлетний переходный период с момента вступления на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Напомним, законопроект "О рынке электроэнергии" в первом чтении парламент принял 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению к документу было подано более 1135 поправок, их прорабатывала специально созданная рабочая группа. На заседании 6 апреля 2017 года депутаты не смогли принять проект закона в целом и отправили его на повторное второе чтение.