В МЭРТ отчитались о том, сколько удалось сэкономить на закупках через ProZorro

С 1 августа 2016 года, когда система электронных торгов ProZorro стала обязательной для всех государственных учреждений, общая экономия бюджетных средств составила около 10 млрд гривен. Об этом говорится в отчете сферы публичных закупок за 2016 год, который опубликовало Минэкономразвития.

"2016 год стал ключевым в проведении реформы государственных закупок. С 1 апреля начал действовать Закон Украины "О публичных закупках", а с 1 августа закупки через электронную систему ProZorro стали обязательными для всех государственных учреждений.

В 2016 году состоялось 366 тысяч закупок на общую сумму 274 млрд гривен. Из них 101 тысяча закупок были надпороговими (22 тысячи проходили через ProZorro), 136 - допороговими, а еще по 128 тысячах в электронную систему были загружены отчеты. Общая экономия бюджетных средств составила около 10 млрд гривен", - отмечают в МЭРТ.

Также, отмечают в МЭРТ, важным достижением стало присоединение Украины к Соглашению ВТО о государственных закупках, что позволило украинским производителям получить доступ к глобальному рынку госзакупок объемом $1,7 трлн ежегодно.

"Всего за год сфера государственных закупок в Украине перешла на новый, качественно лучший уровень. Однако реформа далеко не завершена. В министерстве мы продолжаем работать как над законодательной, так и над технической базой системы госзакупок. В 2017 году большая часть нашей работы посвящена повышению профессиональной квалификации закупщиков: организуем семинары, тренинги и обучающие онлайн-курсы для разъяснения особенностей работы модулей аналитики, процедуры торговли на ProZorro и мировых рынках", - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

Также в министерстве запустили пилотный проект Центральной закупочной организации, задача которой оптимизировать закупки мелких заказчиков в крупных тендерах, и работают над методикой риск-менеджмента и интеграцией с государственными реестрами Министерства юстиции, МВД и ГФС.