Розенко усомнился в компетентности главы миссии МВФ в Украине

Вице-премьер-министр Павел Розенко поставил под сомнение профессиональные способности главы миссии Международного валютного фонда в Украине Рона ван Родена. Об этом он написал в Facebook.

Так, комментируя статью ван Родена на ЭП на тему реформирования пенсионной системы, он отметил, что глава миссии МВФ не понимает украинских реалий.

"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...", - написал Розенко.

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"Ну а сентенции на тему введения второго уровня – вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!", - добавил он.

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Напомним, глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье для Экономической правды написал, что считает преждевременным введение накопительной пенсионной системы без предварительного исправления недостатков действующей системы.