Прибыль украинских банков рванула вверх

У банков увеличились комиссионные доходы и снизились операционные расходы

Платежеспособные банки в январе-феврале 2017 года получили 3,733 млрд гривен чистой прибыли против 1,971 млрд убытка за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Доходы банков за этот период выросли на 18,9% - до 29,502 млрд грн за счет роста комиссионных доходов.

В то же время, расходы банков снизились на 3,8% - до 25,769 млрд грн за счет процентных и прочих операционных расходов.

Напомним, по предварительным данным, банковская система Украины по итогам 2016 года обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.