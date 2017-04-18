НБУ опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования за рубеж

Именно руководство центробанка в свое время выявило эту проблему

Национальный банк Украины опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки, специализирующиеся на подобных услугах для клиентов из стран СНГ.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, корреспондентские счета в указанных австрийских банках использовались для искусственного раздутия банками капиталов и вывода средств за рубеж. По информации регулятора, в середине 2014 года остатки на корсчетах в таких транзитных банках 17 украинских банков составляли около $2 млрд, и именно руководство НБУ тогда выявило эту проблему и предоставило украинским банкам время до 1 апреля 2016 года для ее решения.

В сообщении отмечается, что глава НБУ Валерия Гонтарева осенью 2014 года встречалась с главой австрийского центрального банка, чтобы рассказать, какие банки на территории Австрии занимаются такой деятельностью. В результате более половины остатков средств на зарубежных корсчетах украинских банков были погашены еще в 2015 году, и на данный момент ни один из действующих украинских банков не имеет корреспондентских счетов в таких банках-транзитерах.

При этом из 17 банков, которые пользовались услугами банков-транзитеров, 11 были признаны НБУ неплатежеспособными. В частности, это банки "Финансы и кредит", Дельта Банк, "Киевская Русь", "Михайловский", "Национальный кредит", "Национальные инвестиции", Энергобанк, Украинский профессиональный банк, Городской коммерческий банк, Интеграл-банк, Экспобанк.

Возвратом размещенных за рубежом средств неплатежеспособных банков занимается Фонд гарантирования вкладов в активном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Также сообщается, что во избежание повторения этой ситуации в дальнейшем Нацбанк обязал банки, имеющие остатки на счете зарубежного банка без инвестиционного рейтинга, формировать 100-процентные резервы под эти средства, в связи с чем банкам стало невыгодно выводить средства за границу по указанной схеме.

Кроме того, регулятор осуществляет еженедельный мониторинг остатков украинских банков на иностранных корсчетах, а также активно сотрудничает с центробанками стран Европы для совершенствования системы обмена информацией о подобных операциях.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил о расследовании фактов выведения средств рефинансирования Национального банка за пределы Украины через австрийские банки.