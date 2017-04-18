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Главная » Деньги » НБУ получил документы от покупателя миноритарной доли украинской "дочки" Сбербанка

НБУ получил документы от покупателя миноритарной доли украинской "дочки" Сбербанка

НБУ получил документы от покупателя миноритарной доли украинской "дочки" Сбербанка
Фото из открытых источников

Инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников

18.04.17 124
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Национальный банк Украины получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного участия в капитале украинской дочерней структуры российского Сбербанка в размере 22,5%.

Инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников, сообщили в пресс-службе НБУ.

Полученные от потенциального покупателя документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора.

Нацбанк напомнил, что 10 апреля получил пакет документов для согласования приобретения существенного участия в украинской дочке Сбербанка от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Михайловича Гуцериева, который намерен приобрести 77,5% акций финучреждения.

В соответствии с действующим законодательством НБУ рассматривает такие документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, при этом регулятор проводит проверку деловой репутации инвестора, его финансового состояния и источников происхождения средств.

Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке.

Напомним, российский Сбербанк 27 марта объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

Дочерний банк российского Сбербанка в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

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