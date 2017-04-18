НБУ получил документы от покупателя миноритарной доли украинской "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного участия в капитале украинской дочерней структуры российского Сбербанка в размере 22,5%.
Инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников, сообщили в пресс-службе НБУ.
Полученные от потенциального покупателя документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора.
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Нацбанк напомнил, что 10 апреля получил пакет документов для согласования приобретения существенного участия в украинской дочке Сбербанка от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Михайловича Гуцериева, который намерен приобрести 77,5% акций финучреждения.
В соответствии с действующим законодательством НБУ рассматривает такие документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, при этом регулятор проводит проверку деловой репутации инвестора, его финансового состояния и источников происхождения средств.
Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке.
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Напомним, российский Сбербанк 27 марта объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.
Дочерний банк российского Сбербанка в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.