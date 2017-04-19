Монетизацию субсидий проведут не раньше, чем через 3-4 года, - Рева

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНИАН.

"В наших реалиях, я считаю, что монетизация субсидий для населения может быть через 3-4 года", - сказал министр.

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий.

Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации, добавил Рева.

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Ранее сообщалось, что в тексте Меморандума правительства с Международным валютным фондом, который опубликован на сайте Министерства финансов говорится, что правительство планирует до августа 2017 года принять постановление и до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.