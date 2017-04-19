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Главная » Деньги » Рева: Трехуровневую пенсионную систему будут вводить поэтапно
Рева: Трехуровневую пенсионную систему будут вводить поэтапно
Андрей Рева / Фото: УНИАН

Рева: Трехуровневую пенсионную систему будут вводить поэтапно

Сейчас главная задача – устранить дефицит Пенсионного фонда

19.04.17 923
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Правительство планирует поэтапное внедрение трехуровневой модели пенсионного обеспечения: солидарного, обязательного накопительного и добровольного накопительного. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Кабмина.

"Мы предусматриваем поэтапное введение классической модели пенсионной системы, которая состоит из трех уровней: солидарного, обязательного накопительного и добровольного накопительного. Но, при любых обстоятельствах, по крайней мере 75% пенсии должны составлять поступления от солидарного уровня пенсионного обеспечения», – сказал Рева.

По словам министра, на сегодняшний день актуальным этапом пенсионной реформы является именно стабилизация солидарной системы, то есть устранение дефицита Пенсионного фонда, что является главной предпосылкой для внедрения следующих этапов реформы пенсионного обеспечения, а именно - накопительных уровней пенсионной системы.

Он подчеркнул, что для этого в Украине есть и соответствующие ресурсы, и разработана соответствующая концепция, которая предусматривает переход от популистской уравниловки к справедливой мотивации граждан честным трудом зарабатывать собственное достойное пенсионное обеспечение.

"Популистский подход некоторых предыдущих руководителей привел к той ситуации, в которой страна оказалась сегодня, – уравниловка в размерах пенсионного обеспечения тех, кто честно работал всю жизнь, и тех, кто не проработал ни единого дня, привела к демотивации людей платить взносы в Пенсионный фонд, и, в результате, к его дефициту в размере более 140 млрд грн. Поэтому сегодня у нас один работающий содержит одного пенсионера, – это худший показатель в Европе – на 12 млн пенсионеров приходятся 12 млн работающих граждан, уплачивающих взносы. При этом у нас есть огромный массив людей, которые работают и не платят взносы, а такого вообще ни в одной стране Европы нет! Всего же в Украине 26 млн трудоспособного населения, то есть у нас есть огромный резерв для привлечения плательщиков взносов в Пенсионный фонд", - подчеркнул Рева.

Напомним, глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье для Экономической правды написал, что считает преждевременным введение накопительной пенсионной системы без предварительного исправления недостатков действующей системы.

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