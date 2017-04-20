Монету номиналом 2 гривны можно купить за 35 грн

Национальный банк Украины с 20 апреля ввел в обращение памятную монету "Николай Костомаров". Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Монета посвящена общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту Николаю Костомарову.

Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества "Кирилло-Мефодиевские братство", автором его программного документа "Книга бытия украинского народа", отстаивал право на самостоятельное и свободное развитие украинского языка и литературы.

Его литературное наследие состоит из 10 томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей.

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Монета имеет номинал 2 гривны и продолжает серию "Выдающиеся личности Украины". Тираж монеты - 25 тыс. штук, она изготовлена из нейзильбера.

Купить монету по цене Национального банка (35 гривен) можно в региональных отделах регулятора и в банках-дистрибьюторах.