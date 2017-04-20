Данилюк: Экономика Украины в 2017 году вырастет на 2%

Министр финансов считает, что более высоких темпов роста позволит достичь масштабная и эффективная приватизация

Украинское правительство ожидает роста экономики в 2017 году на 2%. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute (Вашингтон, США), передает УНИАН.

Министр напомнил, что в 2016 году экономика Украины продемонстрировала рост, переломив тренд последних четырех лет.

"На этот год мы ожидали роста на 3%. К сожалению, мы понизили этот прогноз на 1 п.п. - до уровня около 2%. Причина этому – захват боевиками квазиреспублик при поддержке России украинских предприятий на оккупированных территориях, которые платили налоги в украинский бюджет", - сказал Данилюк.

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При этом он подчеркнул, что о сценариях экономического коллапса речь не идет, поскольку украинским властям удалось стабилизировать экономику.

"Я не думаю, что рост на уровне 2-3% является приемлемым. Это не тот рост, которого люди ожидают от нас и ради которого мы прилагали усилия для проведения реформ в стране. Нам нужен более высокий рост, и я уверен, что мы способны этого достичь", - добавил министр.

По его словам, для активизации роста нужна масштабная, прозрачная и эффективная приватизация государственных активов.

Данилюк подчеркнул, что верит в высокий рост экономики, но чтобы получить показатели роста на уровне 6-7%, необходимо приложить усилия.