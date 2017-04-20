Розенко: На осовременивание пенсий в 2017 году нужно 11 млрд грн

Для осовременивания пенсий, которое планируется с 1 октября в рамках проведения пенсионной реформы, до конца 2017 года нужно около 11 млрд грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба кабинета министров.

"Я неоднократно в течение последнего года говорил о той социальной несправедливости, когда для 4,5 млн украинцев, которые имеют пенсию от 1,5 тыс. гривен до 4 тыс. гривен, никакого повышения не происходило с 2012 года... И в рамках пенсионной реформы с 1 октября такое осовременивание состоится. По нашим расчетам, с октября до конца года на это потребуется примерно 11 млрд гривен", - отметил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что благодаря повышению минимальной зарплаты до 3200 гривен Пенсионный фонд получил больше доходов.

"Мы сегодня имеем положительный эффект от повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен, и Пенсионный фонд получил доходов примерно на 5 млрд больше, чем мы планировали. То есть если такие темпы роста экономики сохранятся, эти 11 млрд гривен по состоянию на октябрь будут без каких-либо дополнительных вливаний из государственного бюджета", - пояснил Розенко.

Он также сообщил, что отмена налогообложения пенсий состоится для 500 тыс. пенсионеров.

"Этого решения ждут около 500 тыс. работающих пенсионеров. Для государственного бюджета эта сумма с октября до конца года будет составлять 600-700 млн грн", - отметил вице-премьер.

Напомним, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что для модернизации пенсионной системы требуется 40 млрд грн в год.