Гонтарева: В Приватбанк еще нужно вложить 30 млрд грн

В Национальном банке считают, что Приватбанку требуется докапитализация еще на 30 млрд гривен.

Об этом во время круглого стола "Реформы банковского сектора в Украине: достижения, вызовы и прогнозы" в Вашингтоне сказала председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Согласно окончательным официальным результатам аудита, которые будут опубликованы до конца текущего месяца, может оказаться, что потребность в капитале будет еще больше. Мы вместе с Министерством финансов как владельцем банка, основываясь на этих финальных результатах, определим, в какой именно сумме средств дополнительно нуждается банк", - отметила Гонтарева.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 18 декабря 2016 года принял решение о национализации Приватбанка. 21 декабря он перешел в полную собственность государства, Министерство финансов получило право собственности на 100% акций финучреждения.