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Главная » Деньги » Документ Антимонопольный комитет просит принудительно взыскать с Газпрома 172 млрд грн
<span class="label red">Документ</span> Антимонопольный комитет просит принудительно взыскать с Газпрома 172 млрд грн
Фото: tvc.ru

Документ Антимонопольный комитет просит принудительно взыскать с Газпрома 172 млрд грн

Соответствующее заявление направлено в государственную исполнительную службу

21.04.17 95
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Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с российского Газпрома штрафа и пени в размере 172 млрд грн. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

"Заявление о начале исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с Газпрома направлено в департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции", – написал он.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ принял решение оштрафовать Газпром на более чем 85 млрд грн ($3,28 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным трубопроводам Украины. Российский монополист обжаловал штраф, однако украинские суды отказались принять его сторону.

Газпром не выплатил штраф в срок, в связи с чем АМКУ подал иск о принудительном взыскании средств, увеличив сумму исковых требований до 172 млрд грн ($6,65 млрд) с учетом штрафа и пени за его несвоевременную уплату. Хозяйственный суд Киева на своем заседании 5 декабря удовлетворил иск АМКУ к Газпрому. В середине декабря Газпром обжаловал это решение, но 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию.

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