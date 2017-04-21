Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с российского Газпрома штрафа и пени в размере 172 млрд грн. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

"Заявление о начале исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с Газпрома направлено в департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции", – написал он.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ принял решение оштрафовать Газпром на более чем 85 млрд грн ($3,28 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным трубопроводам Украины. Российский монополист обжаловал штраф, однако украинские суды отказались принять его сторону.

Газпром не выплатил штраф в срок, в связи с чем АМКУ подал иск о принудительном взыскании средств, увеличив сумму исковых требований до 172 млрд грн ($6,65 млрд) с учетом штрафа и пени за его несвоевременную уплату. Хозяйственный суд Киева на своем заседании 5 декабря удовлетворил иск АМКУ к Газпрому. В середине декабря Газпром обжаловал это решение, но 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию.