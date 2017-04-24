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Главная » Деньги » Инфографика Макрон осчастливил финансовые рынки

Инфографика Макрон осчастливил финансовые рынки

<span class="label red">Инфографика</span> Макрон осчастливил финансовые рынки
Эммануэль Макрон / Фото из открытых источников

Курс евро резко вырос на фоне результатов первого тура выборов во Франции

24.04.17 148
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В понедельник, 24 апреля, евро подорожал до 5-месячных максимумов после того, как стало известно о победе Эммануэля Макрона в первом туре выборов президента Франции. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Евро вырос на 1,1% до $1.0842 по состоянию на 12:17 вечера в Токио. В начале торгов валюта взлетела аж на 2%.

Другие европейские валюты также выросли, шведская крона - на 1,4%, а норвежская крона растет на 1,1%.

Индекс E-mini S&P 500 вырос на 1,37% в начале торгов, в то время как доходность 10-летних американских казначейских облигаций US10YT=PP выросла почти на 8 базисных пунктов до 2,31%.

Напомним, лидер движения "Франция на марше" Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей.

Второе место заняла лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая получила 21,53% голосов. Вместе с Макроном она выходит во второй тур, который состоится 7 мая.

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