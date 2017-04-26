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Инфографика Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран
Среднее состояние, возраст, семейное положение, каким бизнесом владеют самые богатые люди и какой доход он им приносит
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