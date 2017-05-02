Вышли от нас. 8 предпринимателей украинского происхождения, построивших свой бизнес за границей

Фокус отобрал восемь предпринимателей украинского происхождения, которые сумели выстроить свои компании за границей. Как масштаб их бизнеса, так и его прозрачность пока выгодно отличают эмигрантов от представителей отечественного бизнеса

Большая часть крупных бизнесменов страны заработала свой первый миллион "малой кровью". Кто-то вовремя создал кооператив, торговал чем попало и как попало и благодаря этому в первые постсоветские годы приобрёл за бесценок отраслеобразующие заводы. Кто-то чуть позже "отжал" у партнёров активы при помощи отлаженных рейдерских схем. Кто-то оказался гениальным специалистом по уходу от налогов… Одним словом, за 25 лет независимости в Украине сложилась довольно специфическая бизнес-культура, нюансы которой вызывают непонимание и раздражение в цивилизованном мире.

Но всё же в таком положении вещей виновато именно нежелание или неумение элит страны в 90-х создать прозрачное регуляторное поле, а не пресловутый "украинский менталитет". Это доказывают хотя бы биографии выходцев из Украины, построивших свой бизнес в западных странах. Среди наших соотечественников — изобретатели первого компьютера Apple, мессенджера WhatsApp, платёжной системы PayPall. Их компании занимают львиные доли на мировых рынках. Они — доноры социальных проектов и благотворительных фондов. И при этом у них нет своих политических партий, телеканалов и даже проблем с налоговой.

Более того, когда украинские предприниматели "вырастают" из масштабов страны и открывают свой бизнес за рубежом, их поведение резко меняется.

Один из владельцев крупной финансовой компании в Украине пару лет назад продал свой бизнес, переехал жить в США и открыл там новую компанию. Бизнесмен постоянно жаловался, что он платит больше налогов, чем зарабатывает, а бюрократия в США похуже нашей. Но несмотря на это, отказывался от идеи перерегистрировать компанию в Панаме, как ему советовали местные адвокаты. Жалобы жалобами, но он собирался провести в США всю жизнь и понимал, что защищённость бизнеса, доступ к дешёвым длинным кредитам и предсказуемость государства в долгосрочной перспективе важнее, чем высокая прибыль прямо сейчас.

Думается, среди украинских предпринимателей много людей похожего склада ума. И если государство всё же начнёт выполнять свои обязательства перед бизнесом, то и бизнес отплатит той же монетой. И тогда об Украине заговорят не как о стране, в которой изобретают самые изощрённые в мире схемы, а как о государстве, меняющем мир.

Стивен Возняк

Кто он: соучредитель Apple Computer

Возраст: 66 лет

Сфера интересов: IT

Родители Стивена Возняка эмигрировали из Буковины в Америку после войны. Там и родился их сын Стефан, которого мир знает как изобретателя первого компьютера Apple. В 1975 году, так и не доучившись в Калифорнийском университете, Возняк увлёкся высокими технологиями и занялся созданием первого в мире бытового компьютера с графическим интерфейсом. 1 апреля 1976 года вместе со Стивом Джобсом он основал Apple Computer.

Возняк разработал большую часть ПО, используемого в компьютерах Apple, создал язык программирования Calvin и всего за четыре дня написал легендарную в своё время игру Breakout. В 1983 году он стал главным инженером и разработчиком Apple, но ушёл из компании в 1987-м, оставаясь лишь акционером корпорации.

Тогда же Возняк основал собственное предприятие по производству пультов дистанционного управления CL9, а в 2001 году — компанию Wheels Of Zeus (WOZ), которая занимается производством беспроводных GPS-устройств.

Ян Кум

Кто он: сооснователь и CEO WhatsApp

Возраст: 41 год

Сфера интересов: IT

Сын украинских эмигрантов Ян Кум, работая в Ernst & Young, в 1997 году познакомился с менеджером Yahoo Брайаном Эктоном, который стал его главным партнёром по бизнесу.

В 2007 году им пришла идея создать новый мессенджер. WhatsApp увидел свет уже спустя несколько месяцев, но тогда затея провалилась — приложение скачала только сотня знакомых.

Кум хотел бросить проект, но Эктон уговорил его продолжать работу. WhatsApp обрёл новую функцию — push-уведомления. После этого мессенджер за несколько месяцев скачали 250 тыс. человек. В 2014 году WhatsApp приобрела крупнейшая в мире социальная сеть Facebook. За проект с пользовательской базой 450 млн человек компания выложила $19 млрд. После рекордной для IT-индустрии сделки Ян Кум вошёл в совет директоров Facebook. Кроме того, ему принадлежит один из наиболее крупных пакетов акций компании. Состояние Кума оценивают в $6,8 млрд.

Алекс Ровт

Кто он: владелец IBE Trade

Возраст: 64 года

Сфера интересов: химпром

После окончания Львовского торгово-экономического института в 1974 году Александр Ровт переехал в Венгрию, откуда потом перебрался в США. В конце 1970-х он основал компанию IBE Trade, которая занималась производством и продажей минеральных удобрений. Сегодня IBE Trade Corp крупный игрок и на американском рынке недвижимости. Ровту принадлежат 35 зданий в Нью-Йорке, в том числе знаменитый небоскрёб 14 Wall Street, приобретённый им в 2012 году за $303 млн. В целом капитал Ровта оценивают примерно в $1,5 млрд. Его компания контролирует 10% мирового рынка аммиака.

В Украине у Ровта также были свои бизнес-интересы, а именно: доля в северодонецком "Азоте". Но в конце 2010 года украинский олигарх Дмитрий Фирташ признал, что полностью выкупил предприятие. В конце же прошлого года IBE Trade заявляла о своём желании приватизировать ОПЗ. Однако так и не подала документы на конкурс. Не чужда Ровту и благотворительность. После начала войны в Донбассе он активно помогал воинам АТО, выделяя средства на их лечение.

Юджин Мельник

Кто он: владелец Biovail Corporation и клуба Ottawa Senators

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: фармацевтика, хоккей

В 2015 году владельцу канадского хоккейного клуба Ottawa Senators, бизнесмену украинского происхождения Юджину (Евгению) Мельнику потребовалась срочная пересадка печени. Семья предпринимателя объявила о поиске донора на сайте клуба. Среди болельщиков тут же нашлось 2 тыс. добровольцев. Любовь канадских болельщиков к бизнесмену с украинскими корнями не случайна. В 2003 году он купил обанкротившуюся столичную команду Ottawa Senators, за несколько лет возродил её и вернул былую популярность.

Находить средства для развития команды бизнесмену помогает более чем миллиардное состояние, которое он заработал в фармацевтическом бизнесе. Годовой оборот его фармкомпании Biovail Corporation составляет около $2 млрд. По информации СМИ, миллиардер, который родился в Канаде, гордится своими украинскими корнями и знает родной язык. Однако проводить свободное время он всё же предпочитает не в Украине, а на острове Барбадос.

Герб Алперт

Кто он: владелец A&M Records

Возраст: 82 года

Сфера интересов: шоу-бизнес

На принадлежащей Гербу Алперту студии звукозаписи A&M Records записывали свои композиции Стинг, Джо Кокер, группы Nazareth и Sex Pistols. Но мало кто знает, что корни предпринимателя и обладателя девяти музыкальных премий "Грэмми" трубача Герба Алперта нужно искать в Радомышле — небольшом городке в Житомирской области. Его отец эмигрировал из Радомышля в США в 1910 году, где в 1935-м и родился Герб.

Первые буквы фамилии Алперта и его партнёра Джерри Мосса как раз и образовали название студии A&M. Изначально на ней записывался сам Алперт и его духовой оркестр Tijuana Brass. Так как записи Tijuana Brass имели коммерческий успех, со студией начали сотрудничать и другие исполнители. Благодаря Алперту украинский след появился и на голливудской "Аллее славы". Знак отличия, установленный в его честь, можно найти среди нескольких тысяч вмонтированных в тротуар медных звёзд.

Игорь Cикорский

Кто он: основатель Sikorsky Aircraft

Годы жизни: 1889–1972

Сфера интересов: машиностроение

Первые летательные аппараты авиаконструктор Игорь Сикорский строил в Киеве — сначала во дворе родительской усадьбы, потом в гараже Киевского политехнического института, где он учился в 1907–1911 годах. В 1918 году, когда большевики решили свернуть авиастроение, Игорь Сикорский выехал во Францию и через некоторое время осел в США.

Свой первый американский самолёт изобретатель лично поднял в воздух в 1924 году. Для его создания Сикорский собрал команду энтузиастов, которая арендовала производственные площади на птицефабрике.

Настоящий успех к авиаконструктору пришёл после Второй мировой войны. Тогда США охватил вертолётный бум. Компания Сикорского стала мировым лидером вертолётостроения, а самого изобретателя начали называть не иначе как "мистер Геликоптер". В 2015 году детище Сикорского — Sikorsky Aircraft за $9 млрд приобрела компания Lockheed Martin, один из крупнейших производителей вооружения.

Леонид Блаватник

Кто он: основатель Access Industries

Возраст: 59 лет

Сфера интересов: медиа, шоу-бизнес, недвижимость

Одессит Леонид Блаватник в 1978 году бросил институт в Москве и эмигрировал в США. Там он получил МВА в Гарвардской школе бизнеса.

В конце 1980-х Блаватник основал компанию Access Industries. Его компании принадлежит крупная доля в американской медиагруппе Warner Media Group. В 2008 году бизнесмен также приобрёл у американского актёра Мела Гибсона большую часть акций компании Icon Film Distribution с целью широкомасштабной экспансии на российский рынок артхаусного и авторского кино. В мае 2011 года к активам Блаватника добавилась звукозаписывающая компания Warner Music Group, которую он купил за $3,3 млрд. Сейчас бизнесмен живёт в Лондоне. Там ему принадлежит особняк стоимостью в 41 млн фунтов. Также, по сообщениям СМИ, в своё время он потратил 215 млн евро на покупку двух отелей во Франции — пятизвёздочного Hotel Vendome в центре Парижа, построенного ещё во времена Людовика XIV, и Grand-Hotel du Cap-Ferrat на Лазурном берегу.

Макс Левчин

Кто он: сооснователь PayPal

Возраст: 41 год

Сфера интересов: финансы, инвестиции, IT

Макс Левчин эмигрировал в США из Киева в 1991 году в возрасте 16 лет. Там он окончил университет и получил степень бакалавра в области компьютерных наук. После этого Левчин основал несколько интернет-компаний. Одна из них — Confinity в 1998 году слилась с малоизвестной компанией X.com. Объединённую структуру, которая занялась обслуживанием платежей на электронных аукционах, назвали PayPal. Левчин стал её техническим директором. В 2002 году систему электронных платежей поглотила компания eBay, купив её за $1,5 млрд. Левчин, владевший 2,3% PayPal, заработал на сделке около $34 млн.

После этого Левчин основал ещё ряд стартапов. Самые известные среди них — сервис Slide, который специализируется на создании виджетов в соцсетях (в 2010 году Slide купил Google за $182 млн); венчурный инкубатор Hard Valuable Fun; сервис мгновенного кредитования Affirm; календарь периодов фертильности для желающих забеременеть женщин Glow и сервис поиска блюд в ресторанах крупнейших городов США Yelp.

Полный рейтинг "100 самых богатых людей Украины" читайте в Фокусе №16 от 21 апреля и на сайте focus.ua