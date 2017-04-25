Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » США намерены сократить помощь Украине почти на 70% в 2018 году, - СМИ

США намерены сократить помощь Украине почти на 70% в 2018 году, - СМИ

США намерены сократить помощь Украине почти на 70% в 2018 году, - СМИ
Фото из открытых источников

Новый проект бюджета предусматривает сокращение финансирования до $177 млн

25.04.17 337
1002

Обещание президента США Дональда Трампа придерживаться политики "Америка превыше всего" включает план по значительному сокращению помощи развивающимся странам и объединения USAID с Государственным департаментом. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy, передает Голос Америки.

Обнародованный в марте администрацией США план бюджета предусматривает сокращение на треть помощи развивающимся странам, однако деталей тогда не было подано. Согласно 15-страничному бюджетному документу Госдепартамента, полученному Foreign Policy, реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности.

В документе детально выясняются планы администрации Трампа относительно сокращения прямой международной помощи в фискальном 2018 году.

Документ помечен как "несекретный, но чувствительный".

Относительно Украины, объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета составляли более $570 млн. Однако, новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн. Сокращение, предусмотренное в процентах, - 68,8%.

3
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
США ввели одни из самых масштабных санкций в своей историиУспех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватовВ Афганистане напали на военную базу США

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 5888
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7112
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4003
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5063
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1409
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1920
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2166
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1041
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1513
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 654
  1. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 2738 / 3047
  2. Все записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ 2630 / 2918
  3. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 2204 / 2498
  4. В Киеве задержали "вора в законе", крышевавшего автоворов 2173 / 2294
  5. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 2024 / 7204
  6. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1902 / 2120
  7. Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в Донбасс 1799 / 1968
  8. Большая перемена. 100 самых богатых людей Украины 1736 / 1904
  9. США ввели одни из самых масштабных санкций в своей истории 1659 / 1894
  10. Могила Леси Украинки разграблена 1459 / 1581
  1. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 11 / 19037
  2. Посол ЕС: Россия – главная угроза в Черноморском регионе 11 / 1135
  3. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 10 / 7204
  4. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 7 / 3047
  5. Президент назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ 7 / 1477
  6. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 6 / 2120
  7. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 6 / 2498
  8. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 5 / 7945
  9. Энергетический кардинал. Кто такой Николай Мартыненко и в чем его подозревают 4 / 774
  10. Большая перемена. 100 самых богатых людей Украины 4 / 1904
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.