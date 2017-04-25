НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

96% всех вкладчиков Диамантбанка получат свои вклады в полном объеме

Национальный банк Украины принял решение отнести Диамантбанк к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В соответствии с требованиями статьи 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности" 24 апреля 2017 года Правление Национального банка Украины приняло решение № 264-рш/БТ "Об отнесении Публичного акционерного общества "Диамантбанк" к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

По результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации Диамантбанка. Диамантбанк, как и вся вторая двадцатка банков, по размерам активов должен был обеспечить значение норматива достаточности регулятивного капитала не менее чем 5% по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Диамантбанк подал НБУ план реструктуризации, который предполагал выполнение ряда мероприятий по докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи, увеличения объема обеспечения по кредитам.

Однако, по состоянию на 1 апреля 2017 года ПАО "Диамантбанк" не обеспечило выполнения мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации, в результате чего банк не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала. Учитывая отмеченное, Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных.

Национальный банк подчеркивает, что 96% (39 тысяч лиц) всех вкладчиков Диамантбанка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом порядка 1,1 млрд грн.

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Напомним, в начале февраля бывший народный депутат Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций Диамантбанка. Он вошел в капитал банка через ООО "Техно-Инвест", которому принадлежит 24,8% акций Диамантбанка.

По состоянию на 24 апреля 2017 года физическими лицами - владельцами существенного участия в ПАО "Диамантбанк" являются Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.